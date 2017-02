John Kenneth Wetton se narodil 12. června 1949 v britském Willingtonu. Hudební kariéru začal v roce 1965 v kapelách Family, Renaissance či Mogul Trash. V roce 1972 se stal zpěvákem a baskytaristou King Crimson, u nichž působil do roku 1974.

V roce 1975 krátce účinkoval v kapele Roxy Music, odkud později přešel do Uriah Heep. V roce 1981 založil se Stevem Howem a Geoffem Downesem ze skupiny Yes a Carlem Palmerem z Emerson, Lake & Palmer progresrockovou kapelu Asia. Jako sólový interpret má na kontě šest studiových desek, z nichž poslední Raised in Captivity vydal v roce 2011.