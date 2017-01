Rodák z Kvasic na Kroměřížsku vystudoval koncem 60. let herectví na pražské DAMU. I přes komplikace, které mu způsobila otcova emigrace do Švýcarska, se stal uznávaným divadelním hercem. Na začátku své kariéry prošel divadly v Kladně a Mladé Boleslavi. Od roku 1969 byl více než dvacet let členem souboru pražského Divadla E. F. Buriana. Po sametové revoluci hrál krátce v Divadle ABC a od roku 1994 pracoval v Činoherním klubu.

Michal Pavlata ve Všechnopárty

Svůj výrazný hlas zapůjčil do mnoha zahraničních snímků – namluvil např. herce Michaela Winslowa v sérii Policejních akademií nebo pilota ztvárněného Theodorem Calvinem v detektivním seriálu Magnum. Filmografie Pavlaty čítá přes osmdesát filmů, vesměs šlo však o menší role. Objevil se např. ve snímku Duše jako kaviár, Habermannův mlýn, Hranaři či Krásno.

Michal Pavlata v roce 1979

FOTO: Karel Kouba, ČTK

Herec měl i literární nadání, napsal několik písňových textů pro kapelu Rangers. Tvořil scénáře rozhlasových pořadů o populární hudbě, v letech 1999 a 2006 byl členem Rady Českého rozhlasu. Věnoval se i psaní sloupků a fejetonů v Lidových novinách, jeho fotbalové postřehy publikoval deník Sport. Vydal také dvě knihy s názvem Zápisky plebejce a Pro dámy na balkonech.