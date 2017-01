RECENZE: Charlie Chaplin v Brně. Smutný tulák versus americký idol

Městské divadlo Brno opakovaně přichází s novými divácky přitažlivými tituly ušitými na míru souboru, který se po řadu let drží na špičce domácího muzikálového dění. Jeho posledním objevem je muzikál Chaplin, jenž byl poprvé v New Yorku uveden v roce 2006, na Broadwayi o šest let později a v Brně se hraje jeho poslední verze z loňského roku.