Obamův portrét od Sheparda Faireyho se stal ikonickým obrazem, který umělec vypustil do světa v roce 2008 při exprezidentově inauguraci. Tento rok se Fairey znovu objevil se svým typickým designem, aby mezi lidi šířil naději. Prezidenta Trumpa, který v pátek 20. ledna měl ve Washingtonu svou inauguraci, na jeho třech nových plakátech ale nehledejte.

Těsně před Trumpovou inaugurací Fairey odstartoval spolu s The Amplifier Foundation kampaň „We the People“ (My lidé), která je zaměřená na skupiny obyvatel USA, které nový prezident nejvíce očerňoval a znevažoval v průběhu své kampaně, a které se s nadcházející novou státní administrativou obávají ohrožení.

Na třech nových plakátech od Faireyho najdete pouze ženy - muslimku, Afroameričanku a Latinoameričanku. A jako předtím Obama, i každý jejich plakát nese jednoduché poselství.

V den inaugurace prezidenta Donalda Trumpa zaplavily plakáty Sheparda Faireyho celý Washington.

FOTO: Profimedia.cz

„V roce 2008 jsem viděl Obamu jako inspirujícího řečníka, lídra, ale také jako někoho, kdo měl potenciál učinit pokrok u řady problémů, které svazovaly naši společnost a dotýkaly se i mě osobně. Patří mezi ně základní lidská důstojnost a spravedlnost,“ uvedl Fairey pro The Washington Post. „Tahle kampaň je téměř stejná jako předtím. Apeluje na lidskou důstojnost, na spravedlnost; a liší se tím, že subjektem nejsou lidé, kteří mají ambice být vůdci. Je kdo kdokoliv z nás, jsme to my všichni.“

Nadace The Amplifier Foundation pro kampaň „We the People“ vybrala přes jeden a půl milionu dolarů a jejím cílem bylo zaplavit plakáty před inaugurací nového prezidenta celé DC - tisknout plakáty do veřejnost a vystavit je do veřejných prostor. V den inaugurace nového prezidenta Trumpa si The Amplifier Foundation předplatila jednu stranu v The Washington Post and plakáty ”We the People” byly k dostání v celém hlavním městě.

Shepard Fairey je světově významý streetartový umělec a stejně jako v roce 2008 by si přál s novými plakáty probudit společnost a sjednotit znesvářené Američany, mezi kterými od voleb hoří silné emoce.