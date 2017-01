Aktuální sezóna pro ni však nezačala nejlépe. Loni v polovině září zrušila ze zdravotních důvodů první koncerty, které měly v Americe a Kanadě odstartovat turné k albu. Ani reakce na říjnovou desku nebyly tak docela nadšené, a tak bylo třeba na již probíhajících vystoupeních fanoušky přesvědčit výkonem.

Formace, která v polovině devadesátých let odstartovala – společně se stylově spřízněnými The Offspring – vlnu takzvaného neopunku, několik let stála na jejím čele a na začátku nultých let se dokázala mistrovsky vrátit s vynikajícím albem American Idiot, jistě očekávala lepší přivítání.

Revolution Radio ale nepřineslo nic, co by dosavadní vrcholy v kariéře kapely, alba Dookie a American Idiot, pokořilo. Stalo se jenom dalším v diskografii.

Svět očima Armstronga

Album American Idiot (2004) se vyjádřilo k dobovému dění ve Spojených státech. Na jeho obalu je ruka držící granát ve tvaru srdce, hrdina desky se pohybuje mezi zuřivostí a láskou a je ztracený ve světě rozčarovaném z generace, jež vzešla z období bouřlivých událostí, rychlých válek a Ameriky rázně rozdělené prezidentskými volbami.

Následující kolekce 21th Century Breakdown (2009) na předchozí tematicky navazuje. Její hrdinové Gloria a Christian žijí v zemi, v níž vládne George W. Bush. I ona má tedy silný politický kontext a vyjadřuje naději v nového prezidenta Baracka Obamu. Toho ostatně kapela v jeho volební kampani výrazně podporovala.

Revolution Radio (2016) je deska o aktuálním dění na planetě. „Svět ztratil smysl pro pospolitost,“ říká Armstrong. „Já, Mike a Tré se rovněž cítíme ztracení. Album pomáhá všechny ty ztracené duše sjednotit. Přejeme si, aby spolu lidé začali zase tančit, zpívat a především se navzájem našli. Tato myšlenka nás vedla od začátku.“

Terorismus i policejní násilí

Před vydáním novinky kapela v předstihu zveřejnila písničku Troubled Times. Připomněla tak teroristické útoky v listopadu roku 2015 ve Francii. „Když jsem ji napsal, nevěděl jsem, jestli ji chci mít na albu. Je velmi těžké psát o takových věcech. Nechtěl jsem, aby byla tuctová nebo sentimentální,“ řekl zpěvák a kytarista Billie Joe Armstrong v rozhovoru pro britský Q. Na desku se skladbu nakonec rozhodl zařadit po loňském teroristickém útoku v americkém Orlandu.

„Bang Bang je jedna z mých nejlepších punkových písniček,“ říká o další. „Jako by se napsala sama. Nemyslel jsem si o ní nic přehnaného. Pak jsem ji ale zahrál klukům z kapely a řekl jen, že je to podle mě typická písnička Green Day. Byli nadšeni, a já také.“

Videoklip k ní režírovat Tim Armstrong, člen jiné americké punkrockové kapely Rancid. Inspirovat se pro něj nechal filmem Bod zlomu (1991) s Keanu Reevesem a Patrickem Swayzem v hlavních rolích.

Nahrávka Revolution Radio vznikala v Oaklandu, rodném městě Green Day. O produkci se postarali samotní členové a v prvotní fázi měli za lubem natočit počin, který naváže na nejlepší desky z historie formace.

Titulní písnička se narodila v Armstrongově hlavě v roce 2014 na protestní akci Black Lives Matters v New Yorku. Toto mezinárodní aktivistické hnutí upozorňuje na případy policejního násilí, které mělo za následek smrt občana černé pleti. „Než jsem se v celém tom protestu zorientoval, vystoupil jsem z auta a mašíroval s ostatními na Eight Avenue,“ vzpomíná Armstrong.

Still Breathing je zase písnička o kritických chvílích. Je v ní pocit gamblera, jenž přišel o všechno, i zraněného vojáka v první linii. „Je to velmi hluboká kompozice,“ tvrdí Armstrong.

Před časem jsem se snažil zbavit touhy psát příliš vážné písně. Teď se mi ale stává, že takové vznikají. Tohle je jedna z nich. Každý z nás bude v určitém okamžiku ohrožen ztrátou napojení na život. Postupem času jsou myšlenky každého z nás temnější a vážnější,“ dodává

Kapela z osmdesátek

Green Day vznikli roku 1986 v Kalifornii. Krátce nato se jim podařilo získat nahrávací smlouvu s vydavatelstvím Lookout! Records a nabídli EP 1,000 Hours (1989) a album 39 / Smooth (1990).

V roce 1990 skupinu opustil Al Sobrante a za bicími jej nahradil Tré Cool, který debutoval na druhé studiové desce Kerplunk (1992). Po vydání další nahrávky Dookie (1994) se Green Day usadili na mainstreamové scéně.

Následovala alba Insomniac (1995), Nimrod (1997), Warning (2000), American Idiot (2004), 21st Century Breakdown (2009), trilogie Uno! (2012), Dos! (2012), Tré! (2012) a Revolution Radio (2016). Na kontě mají pět cen Grammy. Předloni v dubnu je uvedli do Rock’n’rollové síně slávy.