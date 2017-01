„Je skoro zázrak, že se v tak malé zemi točí takové množství filmů a televizních či internetových pořadů. Snažíme se z nich vyrýžovat zlaté nugety, filmy, které se zalesknou a jsou kvalitní. Každý rok se objevují díla, na která stojí za to upozornit. Porota Trilobitů byla v minulosti první, která ocenila internetový projekt Kancelář Blaník a další. Trilobity jsou první inventurou předcházejícího roku, jsou prvním vyhlašováním cen,“ říká Právu Vadas.

Poprvé byly uděleny v roce 1966 a jejich úvodní série trvala do devětašedesátého roku. V lednu 1970 byla činnost Svazu československých filmových a televizních umělců – FITES – zakázána a skončily i ceny. Obnoveny pak byly v roce 1991.

„Letos došlo devadesát přihlášek, z nichž některé obsahovaly vícedílná díla. Celkem jich bylo sto osm. Porota, v jejímž čele stojí publicista Vladimír Just, všechna zhlédla, udělala užší výběr a na verdiktu se dohodla kolem dvacátého prosince, to je nutné k tomu, aby se slavnostní večer stihl náležitě připravit,“ konstatuje Vadas.

Dětská porota

Ve Statutu audiovizuálních cen Trilobit nejsou kategorie, porotám FITES jde o hodnoty umělecké, kulturní, humanistické a občanské. Do užšího výběru se tak dostala díla jako Rodinný film, Eva Nová, Jak odchází prezident, Lichožrouti nebo FC Roma, dokonce i jedna reportáž. Dětská porota si do závěrečného rozhodování zařadila filmy Korunní princ, Lichožrouti a Trosečník. Jednomu z nich udělí Cenu dětské poroty Berounský medvídek.

„Filmy s dětskou či rodinnou tematikou hodnotí dětská porota. Na školách v Berouně ji koordinuje Andrea Borovská, skvělá paní učitelka z tamní základní umělecké školy. Letos v ní jsou děti od devíti do sedmnácti let. Společně se dívají na filmy a diskutují o nich a nakonec určí výsledky. Všechny ty děti mají kulturní rozhled a zájem o audiovizi. Jsme nadšeni z toho, jakým způsobem pracují,“ přibližuje Vadas.

Vyhlášení cen budou moderovat herci Martin Myšička, Hynek Čermák a Matěj Převrátil. V rámci slavnostního večera vystoupí jazzové těleso Prague Super Quartet Josefa Vejvody společně s Jiřím Stivínem, Emilem Viklickým a Františkem Uhlířem. Ve 20.20 hodin v sobotu odvysílá přímý televizní přenos stanice ČT art.

„Česká televize na Trilobitech spolupracuje od jejich vzniku. Dříve vysílala zpravodajství a dokument, po čase jsme začali mít pocit, že to lze dělat i jinak. Dokument se často dostal do vysílání až se zpožděním, kdy už lidé výsledky znali,“ tvrdí Vadas.

Poté se spolupráce s Českou televizí posunula. „Loni byl na ČT art přenos ze slavnostního udělování cen poprvé. Kdyby se z toho stala tradice a Trilobity se dostaly i na sledovanější program, byli bychom rádi. Věříme totiž, že u nás dál budou vznikat dobré filmy, o kterých bude stát za to mluvit,“ soudí Vadas.

Díla pro zahraničí

Prestiž už ceny mají. „V posledních letech života režiséra Jiřího Krejčíka jsem měl to štěstí s ním spolupracovat. Byl mimochodem v šedesátých letech u založení FITES i u jeho obnovy po roce 1989. V době, kdy byl ve vedení této organizace, netočil, neboť to považoval za střet zájmů. Byli jsme si blízcí a on mi několikrát říkal, jak velmi toužil cenu Trilobit někdy získat. Obdržel od poroty FITES Cenu Vladislava Vančury za celoživotní dílo, která je od roku 1995 součástí Trilobitů. Za konkrétní dílo ale bohužel ne,“ vzpomíná Vadas.

Jako aktivní tvůrce se domnívá, že práce některých českých filmařů je minimálně v evropském měřítku konkurenceschopná.

„Naše země je zásadně poznamenaná kulturně-politickou situací z obou totalit. Prožitky, které svými filmy jako tvůrci tlumočíme, jsou proto osobité. Jsem přesvědčen, že se mohou přiblížit divákům, kteří s námi žijí v soustátí Evropská unie tak, jako se k nám dostávají například filmy francouzské a jiné,“ říká Vadas.

„Dnes je to ještě více než kdysi věc komerční, diplomatická i lobbistická. Obávám se ale, že v současné době u nás nemáme výrazné diplomatické osobnosti, které by slávu českého filmu šířily za hranicemi tak, jako se to dařilo v šedesátých letech. Přesto tu jsou tvůrci, jejichž díla sklízejí v zahraničí zaslouženou pozornost,“ uzavírá Vadas.