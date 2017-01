Pohádka Jiřího Stracha dosáhla hranice 1 miliónu diváků v šestém týdnu, tedy nejrychleji ze všech filmů, které hranici překonaly. Po roce 2000 se to podařilo filmům Tmavomodrý svět, Vratné lahve či Ženy v pokušení.

Anděl Páně 2 se stal nejnavštěvovanějším filmem roku 2016 a tržbami se řadí na 4. místo v historii a na 3. místo mezi českými filmy. Porovnávání tržeb z různých let ale není objektivní, protože ceny lístků neustále stoupají. V zahraničí se někdy žebříčky sestavují i se započtením inflace.

Anděl Páně 3

Režisér a hlavní herecká dvojice (Ivan Trojan a Jiří Dvořák) divákům vzkázali: „Jeden z nás bezelstně řekl, že budeme uvažovat o Andělu Páně 3, když přijde milión diváků do kin. Chtěli jsme tak naznačit, že se s Andělem Páně loučíme. Vy jste se ale rozhodli tuto miliónovou metu dobýt. A protože co se slíbí, je mravné i splnit, nezamykáme Petronelovi a Uriášovi jednou provždy dveře.”

Čert Uriáš v podání Jiřího Dvořáka

FOTO: Falcon

„Stejně ale jako jsme nechtěli dvojkou Anděla podrazit nohy jedničcce, ani nyní nechceme nějakou uspěchanou trojkou pokazit, co se dosud povedlo. Pakliže bude vynikající nápad ve skvělém scénáři, vyrazíme opět do nebe na mejdan s Pánem Bohem a všemi svatými. Pakliže bychom ale my tři příběhu nebo humoru nevěřili, tak potom ani za milión - korun, dolarů nebo diváků. Nechceme zklamat ani vás, ani sebe. Děkujeme miliónkrát, každému z vás, kteří jste přišli do kina! Je to parádní zpráva nejen pro Anděla Páně, ale pro celý český film.”

Deset milionářů



„Dosažení mety jednoho miliónu diváků je pro nás velkým svátkem. Nejen proto, že se to žádnému filmu v českých kinech nepovedlo již více 6 let. Trh se výrazně proměnil a život filmů velmi zkrátil. O to víc je takový moment cenný. Navíc aktuální ohlas diváků i kin zatím ukazuje, že zájem trvá, takže naše práce ještě rozhodně neskončila“, řekl Jan Bradáč, ředitel distribuční společnosti Falcon, která film Anděl Páně 2 uvedla do kin.

Od roku 1990, kdy je sestavován žebříček návštěvnosti, je v historických tabulkách registrováno pouze 10 českých filmů, jejichž návštěvnost se vyhoupla v kinech přes miliónovou hranici. Anděl Páně 2 bude jedenáctým. Většina „milionářů“ však své výsledky dosáhla v úplně odlišné situaci. Jde vesměs o snímky premiérované v devadesátých letech, kdy se průměrná cena vstupného pohybovala od 13 do 60 korun.