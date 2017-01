Každý ročník má vedle mezinárodní soutěže několik zajímavých témat – na která chcete diváky upozornit?

Spěšný: Jedno z těch opravdu zajímavých souvisí s nadcházejícím 70. ročníkem udílení britských filmových cen BAFTA. To jsou ceny, které bývaly evropským protějškem amerických Oscarů, mají celosvětovou prestiž a kategorii krátkých filmů.

Mezi těmi oceněnými filmy jsou velká jména a vynikající režiséři, třeba Martin McDonagh, jenž dostal oscarovou nominaci za scénář filmu V Bruggách, nebo krátký film Johna Mcleana Loupež poslepu, v němž hraje Michael Fassbender. Ten s Mcleanem spolupracuje už od jeho krátkého debutu a hraje i v jeho prvním celovečerním filmu Slow West, který měl premiéru na festivalu v Sundance a hrál se i ve Varech. Některé vítěze a nominované z posledních deseti let představíme v sekci BAFTA 70.

Weiserová: A ve Velké Británii ještě na chvíli zůstaneme díky čtyřem adaptacím krátkých povídek výjimečného autora chytré fantasy literatury Uvěřitelné příběhy Neila Gaimana. Pro britskou stanici Sky je natočila dvojice režisérů Iain Forsyth a Jane Pollardová, které proslavil zejména dokument Nick Cave: 20 000 dní na Zemi. Hudbu, která adaptace doprovází, složil Jarvis Cocker z Pulp.

Loni se festival pustil do docela provokativního tématu sexu, bude i v letošním programu něco takového?

Weiserová: Ani letos to nebude úplně bez provokace. V programu Boyz and Girlz představujeme pět krátkých filmů mladé švédské režisérky Ninji Thyberg, která je považována za jeden z největších filmařských talentů současnosti. Její filmy si vtipně a chytře hrají s různými genderovými nebo sociálními stereotypy nebo tabuizací určitých témat. Zkouší třeba převracet genderové stereotypy, takže kluci se chovají jako holky a holky dělají to, co by podle všech pravidel měli dělat kluci.

Takže to máme výlet do Velké Británie, Švédska… Kam dál diváky vezmete?

Spěšný: No letos to bude hodně rozmanité už v Mezinárodní soutěži, protože nejen některým tématům, ale dokonce i některým filmařům krátké filmy vysloveně sluší a sedí. Kromě Evropy jsou ve čtyřech blocích soutěže zastoupené i celkem vzdálenější destinace. Snímky ze Spojených států, Austrálie, Kyrgyzstánu nebo Jižní Koreje, Indonésie či Nepálu. Také jsme připravili takový pozdrav z teritoria, kde v posledních letech vznikají celkem soustavně krátké filmy, které bodují na světových festivalech, a to je Balkán.

Zpátky do Čech. Je znát nějaký posun v českých krátkých filmech?

Weiserová: V Čechách se krátké filmy točí stále zejména na školách, i když výjimky existují a i ty představíme v rámci dvou programů věnovaným domácí tvorbě. České produkci se budeme věnovat i prostřednictvím panelu věnovanému motivaci filmařů k točení krátkých filmů, možnostem financování, koprodukcím, festivalové strategii a distribuci.

Spěšný: Do té patří třeba internetové televize. Společně s televizí Stream.cz jsme vypsali soutěž o nejlepší scénář krátkého filmu, z ní vzešly tři nejlepší a my je uvedeme na festivalu.

Nejspíš se shodneme, že krátkometrážní komedie je téměř fenomén? Najdeme na vašem festivalu i humorné snímky?

Spěšný: Když jsme byli u toho, co čemu sluší a co vyzní nejdokonaleji v krátké formě, tady je právě obrovská výhoda krátkých filmů. Můžou si dovolit odvyprávět prostě jeden dokonalý nápad a nemusejí se trápit, čím naplní zbývajících 70 minut. Takže se soustředí na to, aby to bylo odvyprávěno s co největší pompou a efektem a nerozmělní se. Zároveň si můžou dovolit i opravdu šílené nápady.

Weiserová: No a pár takových filmů samozřejmě máme v Mezinárodní soutěži a další na diváky čekají především v programu Trouble every day a částečně také v už tradiční předpůlnoční Brutal Relax Show, kterou bude po loňské pauze letos opět provázet Simona Babčáková.