Pohádku, jak láska přemohla nástrahy pekla, sledoval v hledišti i autor všech písní v představení Ralph Siegel. Muž, který spolupracuje s Karlem Gottem, patří k jeho přátelům, píše písně i pro mnohé další světové zpěváky. Na kontě má přes 2000 písní a mimo jiné se může pyšnit i dvojnásobnou cenou Eurovize. Provedením a především reakcí vyprodaného divadla natolik nadšený, že se neubránil dojetí.

„Byl to úžasný zážitek a mne samotného až překvapil, všechny ty písničky přece velmi dobře znám, vždyť jsou moje, ovšem ten příběh se povedl a já mnohokrát Brnu a vám všem děkuji,“ uvedl se slzami v očích jednasedmdesátiletý hitmaker.

Dušan Vitázek, tentokrát v roli asistenta režie, gratuluje po premiéře v Německu (zprava) Jakubovi Zedníčkovi Elisabeth Sikora, a Evelině Suter.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

„Ralph, se kterým se osobně známe přes dva roky především díky tomu, co v Brně produkujeme, se nikdy nedíval, jestli kumšt pochází z východu či západu. Možná to bylo i díky tomu, že měl téměř dvě desítky let manželku ze Slovenska. V každém případě, jak sám řekl, uznává kvality, které jsme do muzikálové tvorby přinesli, a je zjevně rád, stejně jako my, že něco takového mohlo vzniknout,“ doplnil po představení režisér a tvůrce příběhu Johnny Blue Stanislav Moša.

„Když se nyní mluví tak hodně o Evropě, tak tenhle projekt je příkladem toho, že je úplně jedno, kdo jakým jazykem mluví, kdy jde o společnou práci lidí, kteří mají rádi divadlo a vytváří tím jakýsi celoevropský přesah,“ doplnil Moša.

Potlesk vestoje



Představení pro Německo pomohl vytvořit vzhledem k Mošově zaneprázdněnosti na přípravě evropské premiéry muzikálu Charlie Chaplin brněnský herec Dušan Vitázek, který v městském divadle roli slepého muzikanta sám hraje.

„Ta práce mě doslova nadchla a já už bych chtěl od teďka jen režírovat,“ uvedl po premiéře. Jak vysvětlil, volba na něj jako na asistenta režie padla nejen proto, že sám hlavní roli na domovské scéně (spolu s Jiřím Machem) hraje, i vzhledem k tomu, že při brněnském nastudování byl u zkoušení zřejmě nejvíc ze všech.

Německý hitmaker Ralph Siegel (vpravo) gratuloval i dirigentovi z brněnského divadla Karlu Cónovi

FOTO: Miroslav Homola, Právo

„Získal jsem o přípravě představení dost slušný přehled, a tak vznikl můj nový post asistenta režie. A i když na souhru s naším týmem měla čtveřice zahraničních kolegů jen pět dnů, šlo vše hladce a podle reakce publika to i dobře dopadlo,“ vysvětlil Dušan. Vyprodané divadlo ocenilo výkon souboru potleskem vestoje.

Pro Němce vybral Stanislav Moša, který muzikál napsal, čtyři hlavní role v zahraničí. Jedná se o tamní muzikálové hvězdy, kdy původem ze Švýcarska je dominantní postava Satany Elisabeth Sikora, které vytváří Jakub Zedníček.

Rakušanem s polskými kořeny je Aris Sas v roli přítele Johnnyho „Mrchy Freda“, slepého zpěváka Johnnyho Blue ztvárnil Samuel Tobias Klauser a jeho partnerku, která ho láskou zachrání ze spárů pekla, je velmi populární Němka Eveline Suter. Mimo těchto čtyřech postav, které Stanislav Moša jistě záměrně pro Německo obsadil, je celé představení včetně živého orchestru kompletně v režii brněnského souboru i techniky a všechna čtyři představení byla beznadějně vyprodána.