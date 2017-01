„Vždycky se snažíme nahrát lepší album, než bylo to minulé. Je to pro nás zcela přirozené. Zatím jsme tedy své nejlepší album nenatočili. Nevím, kdy to uděláme, a ani to nechci vědět. Vždy se snažíme jít vpřed, vytvořit něco nového. Patříme mezi umělce, kteří rádi tvoří. Je to pro nás potřebné jako dýchání,“ sdělil Hetfield.

Metallica má dosud na svém kontě deset studiových alb. To první, Kill ’Em All, vydala již v roce 1983. Zatím poslední nahrávkou je dvojalbum Hardwired... To Self-Destruct, které vyšlo v listopadu roku 2016. V následujících dvou letech hodlá kapela především koncertovat.