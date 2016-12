„V písni zaznívají slova: Zajímá mě spíš, co bude, než to, co je, nezvládám stíhat oboje. To je hlavní idea písničky. Někdy je zkrátka naše pozornost příliš upřená do budoucnosti, než aby docenila to, co se děje teď. Obecně pořád na něco čekáme,“ přibližuje obsah skladby Sázavský. „Budeme ale rádi, když si skladbu každý interpretuje po svém,“ dodává Chobot.

Videoklip se natáčel v prostorách zámku Kačina a režie se ujal Martin Linhart, který v minulosti spolupracoval s Ewou Farnou, Lake Malawi, UDG a dalšími. „Natáčení pro nás bylo obrovskou výzvou a užitečnou lekcí, protože jsme produkčně vše zajišťovali sami. Mám radost, že se nám podařilo získat herce, jako jsou Marek Holý a Jiří Klem,“ říká Chobot.

Kapela má v zásobě dalších několik skladeb, které bude postupně vydávat. Začátkem příštího roku by Málem Králem chtěli natočit další videoklip, a to na písničku Síla slov, která již zazněla na koncertech eFeM.