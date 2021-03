Zplynování prvňáků za podmínku, chvála terorismu za šest let

Drakonické tresty od pěti do patnácti let vězení hrozí podle trestního zákoníku schvalovačům teroru. Podle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana by mělo dojít ke změně přísného paragrafu, jak potvrdil Právu.

„Skutková podstata podpory a propagace terorismu, kdy k jednání dochází prostřednictvím internetu, má poměrně vysokou trestní sazbu. Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) v této souvislosti iniciovalo změnu tak, aby dalo větší prostor pro uvážení soudů.

Tedy aby mohly soudy v dané věci ještě více vážit závažnost trestného činu, osobu pachatele a všechny přitěžující či polehčující okolnosti, a to zejména s ohledem na to, že je-li trestní sazba daná napevno od pěti do patnácti let, tak v podstatě není šance se dostat do tzv. podmíněného trestu odnětí svobody,“ napsal Právu Zeman.

Návrh NSZ na legislativní úpravu spočívá ve změně původní sazby od pěti do patnácti let u verbálního schvalování teroristických činů na internetu na sazbu od dvou do deseti let, kde by už byla možnost podmíněného odložené trestu.

Vypálení školy versus dobrá práce

Nenávistné výlevy na adresu třídy převážně romských, vietnamských či arabských prvňáčků, zahrnující výzvy k vypálení školy či granátovému útoku, skončily pro jejich autory maximálně podmínkou za podněcování k nenávisti vůči skupině osob. Obviněným zde hrozily maximálně tři roky vězení.

Naopak komentář k řádění teroristy ve městě Christchurch na Novém Zélandu, který zabil 51 lidí u dvou mešit, už byl řečí práva podporou a propagací terorismu. V úterý za to brněnský krajský soud poslal mladíka ze Znojemska, který se na síti prezentoval přezdívkou Ssman a vytvořil komentář „Jak jim chutná jejich medicína. Dobrá práce???!“, na šest let do vězení.