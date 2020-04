Zloději na Prostějovsku měsíc kradli rohlíky. Všechny snědli

Na pečivo se zaměřila dvojice zlodějů ve věku 22 a 29 let, když opakovaně vnikala v noční době v Konici na Prostějovsku do dvora prodejny potravin. Co ukradli, snědli. V jejich žaludcích skončilo mj. přes 500 rohlíků. Nyní jim hrozí až osm let vězení.