Zloděj si vyrazil pro lup do zázemí prodejny. Z otevřeného trezoru sebral 350 tisíc

ok , Novinky

Jako do samoobsluhy si přišel zloděj v Praze pro peníze do trezoru. Ten byl otevřený, a tak si neznámý muž do batohu naskládal 350 tisíc korun. Policie se domnívá, že v obchodě měl komplice.