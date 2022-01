Ženě hrozí za odložení holčičky do kontejneru v Pardubicích výjimečný trest

Pardubická krajská policie obvinila pětadvacetiletou ženu z pokusu o vraždu nezletilce. V sobotu podle spisu odložila v Pardubicích novorozence do kontejneru. Silně podchlazenou holčičku našli náhodní svědci a lékařům se ji podařilo zachránit. Ženě hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Soud v pondělí rozhodne o její vazbě. Novinářům to v pondělí řekl vedoucí odboru obecné kriminality Milan Šimek.