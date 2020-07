Žena utratila statisíce z invalidního důchodu nemohoucího syna. Čeká ji soud

Peníze, které 33 letý muž dostává od státu jako invalidní důchod, jsou určeny především na zlepšení kvality jeho života. Za zpronevěru hrozí ženě až osm let vězení.

„Žena od poloviny listopadu 2013 do letošního ledna použila žena část finančních prostředků z invalidního důchodu syna pro svoji potřebu a připravila ho tak o 440 tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Dana Ladmanová s tím, že obviněné ženě přitěžuje, že jako opatrovnice měla zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného.

„Měli jsme problémy z našich příjmů utáhnout chod domácnosti. Nikdy jsme si nekupovali nic nadstandardního. Bylo to vždy na věci, jejichž nákup by syn schválil. Považovala jsem to za rodinné peníze. Netušila jsem, že se tím dopouštím trestného činu,“ vysvětlovala žena policistům.