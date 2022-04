Zemřela Nela Moravcová. Soused ji brutálně znásilnil a mučil, svůj příběh zveřejnila

„V listopadu 2017 jsem natrefila na souseda, který na mě o měsíc a půl později zazvonil s tím, že mi jde vrátit peníze. Bohužel jsem mu uvěřila a otevřela dveře. Během vteřiny byl za mými zády a 21 cm dlouhý kuchyňský nůž pod mým krkem,“ psala loni v srpnu mladá žena, když se rozhodla svůj příběh poprvé uveřejnit na internetu.

Tehdy šestadvacetiletá Moravcová pracovala v modelingové agentuře a byla zasnoubená. O rok mladší útočník Jiří Meindl ji zavlekl k sobě do bytu, kde ji mučil a brutálně znásilnil. „V době, kdy mě znásilňoval pěstí do obou intimních otvorů, kde jsem měla i řezné rány nožem, kdy mě mlátil a škrtil hlava nehlava, jsem si stále opakovala ‚Nelo, ještě ne… ještě nemůžeš odejít‘,“ popsala své pocity. Meindl ji také bil pěstí do obličeje i do břicha a způsobil jí několik řezných ran. V bytě ji držel asi dvě hodiny, kdy jiný soused z horního patra zavolal policii.

Pachatel dostal 20 let

Po otřesném činu skončila v nemocnici, kde ji lékaři uvedli do umělého spánku. Policisté pachatele zatkli přímo v jeho bytě v pražských Holešovicích, vinu přiznal. Vrchní soud v Praze ho následně poslal do vězení na dvacet let.

„Šlo o brutální pokus o vraždu, který navazoval na předchozí brutální trestný čin znásilnění. Obžalovaný nebere v úvahu své jednání a jeho následky. Velkou silou bil poškozenou do obličeje, opakovaně ji rdousil,“ uvedl tehdy předseda senátu Martin Zelenka.

Meindl měl také dívce zaplatit 1,5 milionu korun. „Částku bohužel nikdy neuvidím, protože nic nevlastní a ve vězení nepracuje. O peníze by mi nešlo, důležité pro mě bylo se přes toto trauma dostat a žít dále svůj život. Chvíli to vypadalo, že mám vyhráno… ale posttraumatický stres mě dohnal,“ popsala dívka.

Pokusila se o sebevraždu

O svém traumatu nejdříve nechtěla příliš hovořit, pak se jí přetavilo do anorexie. V prosinci 2019 se rozhodla spáchat sebevraždu skokem ze čtvrtého patra. „Nevěděla jsem, co mám jiného dělat, komu se svěřit, jak si pomoci, i když jsem se snažila a dělala jsem pro to úplně všechno. Výčet zranění byl obrovský,“ vzpomínala Moravcová. Pokus o sebevraždu přežila, ale utrpěla vážná zranění – měla natržené orgány, vnitřní krvácení, zlomenou páteř a rozdrcenou pánev. Lékaři jí tvrdili, že nepřežije nezbytné operace.

V nemocnici byla rok, pak skončila na invalidním vozíku. Loni se rozhodla, že o své bolestné zkušenosti promluví. Plánovala také napsat knihu a požádala na sociálních sítích o příspěvek k pronájmu bezbariérového bytu.

„Vím, že skok z okna byla moje chyba. Ale za to, jak mi bylo ublíženo, opravdu nemohu,“ psala na závěr svého apelu. V internetové sbírce se pro ni vybraly bezmála tři miliony korun, což vystačilo i na nákladné rehabilitace na soukromé neuro-rehabilitační klinice. Věřila, že zase bude chodit, a podle svých slov dělala značné pokroky. Měla také plány s vydáním knihy.

V pátek však zemřela po krátké a intenzivní nemoci. Na začátku dubna psala, že je hospitalizována kvůli sepsi a nekróze.

„Se zármutkem oznamujeme, že nás v pátek 22. dubna 2022 ve večerních hodinách, po krátké a intenzivní nemoci, opustila Nela. Prosíme o tichou vzpomínku a respekt k soukromí truchlící rodiny a nejbližších,“ uvedla v pondělí její rodina.

Ročně 12 tisíc znásilnění

Tragický osud mladé ženy upozorňuje na mnohem rozsáhlejší problém. Podle advokátky Lucie Hrdé, která zastupuje oběti domácího násilí a znásilněné, je problém v nedostatečné péči pro oběti.

„Není problém v trestu, ale v tom, jak se následně stát vykašle na oběť. Nedostatek komplexní péče, nemožnost vymáhat škodu po pachateli, žádná či minimální náhrada od státu, nefunkční dlouhodobá psychologická pomoc,“ uvedla příklady Hrdá.

Podle dat spolku Bez trestu, který advokátka spoluzaložila, je v Česku ročně spácháno až 12 000 znásilnění, pouze pět procent jich je oznámeno na policii. „Tuto problematiku lze z pohledu policie vyjádřit především počty vykázaných osob, což ale nepostihuje všechny události,“ řekl mluvčí policie Ondřej Moravčík.