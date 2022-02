Zavraždil přítelkyni, tělo zalil betonem. Uzavřel dohodu o trestu na 12 let

K činu došlo v říjnu 2020 na zahradě domu v jedné z obcí na Vyškovsku. „Po hádce se obžalovaný neovládl a dal své družce facku, kterou tím srazil na zem. Poté ji kurtnou uškrtil, tělo zabalil do igelitových obalů a odvezl do remízku poblíž Šlapanic. Tam tělo umístil do jámy, na něj nalil beton a zahrabal zeminou,“ zrekapituloval soudce Aleš Novotný. Poté, co se zbavil těla, vyrazil Tannenberger na policii a nahlásil svou družku jako pohřešovanou. Tělo se podařilo policistům najít až po půl roce.