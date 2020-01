Záškolačka skončila v ústavu, matce dali podmínku

Záškoláctví své dcery chodící do základní školy se rozhodla zcela ignorovat její matka. Ačkoli dívka chodila do školy jen tehdy, kdy se jí zachtělo, a pokud dorazila, byla špinavá a nepřipravená, matce to bylo jedno. Justice její jednání ohodnotila jako ohrožování výchovy dítěte a soud v Prostějově ji potrestal podmínkou, dívka skončila v dětském domově.