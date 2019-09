Za vyprovokovaný pokus o vraždu potvrdil soud seniorce 7,5 roku

„Tam to začalo. Pak jsem vzala nůž a řekla jsem mu: 'Hele, co mám.' A on na to: 'Tak si píchni, dělej!',“ popsala žena osudnou chvíli při výslechu na policii. U libereckého soudu žena nevypovídala. Nicméně projevila tam svou lítost, omluvila se svým synům i manželovi. Ten u soudu částečně přiznal i určitý svůj podíl na činu. „Je to hodně moje vina. Z 50 procent jsem se na tom podepsal já a už jsem jí odpustil,“ prohlásil u soudu.