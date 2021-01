Za velebení smrti vojáků z české patroly v Afghánistánu dostal důchodce podmínku

„Soud nemá za prokázané, že by šlo o teroristický čin vůči zmiňovaným vojákům. Nebyla zjištěna identita sebevraha, tím pádem nebyl zjištěna ani jeho motivace. Následně se sice k útoku přihlásil Talibán, ale ten se přihlásí ke všemu, co se v zemi šustne, aniž by v tom měl prsty,“ zdůvodnil předseda senátu Tomáš Mahr, proč soud jednaní Dobnera neposoudil podle obžaloby.