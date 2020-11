Za úder hlavičkou řediteli školy nebude rodič potrestán

Muže, který je otcem jednoho z žáků školy, státní zástupkyně obžalovala z přečinu výtržnictví a nebezpečného vyhrožování. Aby mohl soud rozhodnout o odklonu trestního řízení, musí se obviněný plně doznat a uhradit případně vzniklou škodu.

„Pro mě je to uzavřená záležitost a nechci se k ní už vracet,“ reagoval na rozhodnutí soudu ředitel školy, který podle svých slov po útočníkovi žádnou náhradu škody nežádal. Do sporu se šéfem školy se tehdy rodič podle svých slov dostal kvůli tomu, že nikdo z učitelů nepřivolal lékaře poté, co si jeho syn při potyčce se spolužákem rozbil hlavu. Muž také ředitele upozornil na to, že jeho syn je opakovaně šikanován, a chtěl po něm vědět, jak to hodlá řešit.

„Telefonovali mi ze školy, ať si přijedu pro kluka, že má rozseknutou hlavu a ránu bude nutné nechat zašít. Odvezl jsem ho do nemocnice a vrátil se do školy za ředitelem. Ptal jsem se ho, proč synovi nepřivolali lékaře, a on mě odbyl s tím, že situace nebyla tak vážná, aby bylo nutné volat sanitku. Tvrdil, že jednali podle školního řádu a že mně do toho, jak postupovali, nic není. Tak jsme se poštěkali, a když už jsem byl na odchodu, tak na mne začal být sprostý,“ popsal už dříve obžalovaný situaci, která předcházela samotnému napadení.

Saze v něm bouchly podle jeho slov poté, co ho měl ředitel opakovaně nazvat arogantním zm*dem. „To už jsem se neudržel a dal mu hlavičku,“ přiznal muž. Podle obžaloby vyhrožoval také žákovi, který jeho syna údajně napadl. „Ještě jednou na něho hrábneš, tak si tě najdu a dám ti do držky, až ti vypadají všechny zuby,“ citovala státní zástupkyně Jana Svobodová slova obžalovaného, která měl chlapci říci během vyučování před učitelkou.