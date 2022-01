Za terorismus na Ukrajině dostal bývalý český voják 21 let

Na 21 let do vězení poslal v úterý pražský městský soud devětačtyřicetiletého Martina Sukupa, který se podle nepravomocného verdiktu před lety aktivně zapojil do bojů na Ukrajině na straně proruských separatistů. Podle soudu se tím dopustil teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Sukup se z Ukrajiny nevrátil a byl odsouzen jako uprchlý.