Za pomoc separatistům na Ukrajině dostal Bělorus u pražského soudu 4,5 roku

Narážela na to, že Fadějev byl původně obžalován z teroristického útoku. „Nepodařilo se prokázat, že by obžalovaný byl osobou, která se účastnila aktivního boje, a že by střílel na příslušníky ukrajinské armády,“ uvedla soudkyně s tím, že muž podle všeho zastával jen pomocné funkce a nedostal se do ostrého boje.