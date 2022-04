Za pobodání Ukrajinců dostal Uzbek podmínku, podle soudu nechtěl vraždit

"Udělali si z toho docela slušnou zábavu, kdy agresivním způsobem napadali obžalovaného. Velmi hrdinně - když stál zády k jednomu z útočníků -, tak mu ten dal pěstí do hlavy. Když se otočil, tak ho zase jiný velmi hrdinně kopl do těla," popsala soudkyně dění, které zaznamenali svědci i městské kamery.

Babirov se poté nečekaně rozběhl a zezadu pobodal náhodně vybraného cizince, který se do předchozího konfliktu nezapojoval. Přeťal mu krční žílu a probodl plíci. Když se známí napadeného muže pokusili Uzbeka zadržet, poranil lehce nožem na rameni a ruce ještě jednoho z nich. Těžce zraněného cizince zachránila operace ve vinohradské nemocnici.

"Ta událost nebyla v žádném případě plánovaná nebo promyšlená. Měl jsem cestu úplně někam jinam, šel jsem bohužel nabídnout pomoc cizím lidem a stal jsem se terčem útoku," prohlásil čtyřicetiletý Babirov. "Mám velkou radost, že to ten kluk přežil, nedokázal bych s tím žít. Omlouvám se," dodal. Na následné rozhodnutí, které ho téměř po roce propustilo z vazby na svobodu, reagoval úlevným pláčem.

Znalci vyhodnotili Babirova jako jednodušší a emočně labilní osobnost. Jeho obhájce soudu navrhoval, aby skutek kvalifikoval jako pokus o zabití, nikoliv o vraždu. Uzbek byl podle něj silně rozrušený a nůž vytáhl kvůli zastrašení až poté, co ho obklopila a mlátila skupina lidí. "Přirovnal bych to ke kryse zahnané do kouta. Nerozlišoval, kdo je útočník. Zvítězily emoce. Útočil proti skupině, ne proti jednotlivci," tvrdil advokát.