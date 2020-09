Za pádem Trojské lávky stojí sůl a úpravy, tvrdí projektant

„Navštívil jsem ji a nad tím, co jsem viděl, jsem se zhrozil," popsal u Obvodního soudu pro Prahu 7. Navrhl prý postup, který by zajistil, že lávka neohrozí chodce. „Než se to dostalo k lidem, kteří o tom rozhodují, tak ta konstrukce spadla. Samozřejmě se zachránit dala, mohli jsme to opravit," podotkl vysokoškolský profesor.