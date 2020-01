Za krádež 2000 šperků v teplickém klenotnictví dostal zloděj osm let

Klenotnictví v Krupské ulici v centru Teplic si zločinci oblíbili. V prosinci roku 2018 ho měla vyloupit skupina Litevců, jejich proces bude u soudu pokračovat v březnu. Poté bylo vykradeno loni v noci na 11. března. Podle soudu tehdy Illéš vlezl nejprve do sousedního zchátralého domu, odkud se dostal na střechu a pak na terasu domu, kde sídlí klenotnictví.

Muži hrozí deset let za vyloupení teplického klenotnictví. S kamerami se nepáral

Pak vytrhl mříž u okna, dostal se do bytu a odtud na chodbu domu. Právě na kulatině vytržené z okna byly pachové stopy obžalovaného. Illéš měl pak vytrhat v chodbě domu všechny kabely vedoucí ke kamerovému systému, poté i klávesnici zabezpečovacího systému a další kameru. „Kameru v úmyslu zničit možný záznam hodil do záchodové mísy a spláchl,“ uvedl předseda senátu Roman Felzmann.

Illéš se měl pak dostat do zlatnické dílny, do kanceláře a poté i do samotného obchodu. Celkem měl ukrást přes 2000 šperků a desítky hodinek, celková škoda byly podle soudu 22,7 milionu korun.