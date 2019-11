Z vraždy ženy u Prahy obvinila policie 70letého souseda

„Policisté zahájili trestní stíhání 70letého muže, a to pro zvlášť závažný zločin vraždy. Obviněný se k činu doznal, s policisty spolupracuje a podle všeho řešil tímto vyhroceným způsobem dlouhotrvající vzájemné sousedské spory,“ informovala mluvčí policie Vlasta Suchánková.

Detektivové uvedli, že vražda se stala ve středu před pátou hodinou ráno, když žena odcházela do práce. Ženu podle policie udeřil několikrát tupým předmětem do hlavy. Poškozená zemřela před příjezdem záchranářů.

Kriminalisté podali návrh na vzetí obviněného do vazby. Za vraždu mu hrozí vězení od 12 do 20 let.