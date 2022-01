Z hospody šel přímo za volant, v první zatáčce smetl další auto

Ačkoli jej museli z jeho nabouraného vozu tahat svědci, přivolaným policistům do očí tvrdil, že on za volantem neseděl. S takovým řidičem se museli popasovat policisté nedaleko Kyjova. Muž se z hospody přesunul do svého vozu a ve vysoké rychlosti narazil do protijedoucího auta, jehož řidič skončil v nemocnici.