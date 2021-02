Vrahem ženy na Vysočině by mohl být sebevrah z Orlíku, spekuluje policie

Středeční smrtí ženy v Kamenici nad Lipou u Jindřichova Hradce se zabývají vyšetřovatelé z Vysočiny. Podle policejní mluvčí Dany Čírtkové, která o případu v pátek informovala, žena zemřela násilnou smrtí. Policie má za to, že by pachatelem mohl být muž, který byl do čtvrtka pohřešovaný a jehož tělo bylo nalezeno na dně orlické přehrady.