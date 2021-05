Vrah vlastní sestry škrtil ve vězení vychovatelku, soud mu snížil trest

„Ve svém rozčilení, které je typické pro jeho osobnost, se vydal do budovy a tam potkal poškozenou a zaútočil na ni v důsledku tzv. přeneseného afektu,“ řekl s odkazem na znalecké posudky předseda odvolacího senátu Michal Hodoušek.

„Musel dát projev svému vzteku, musel si vybít vztek. Nešel do té budovy nikoho zabít nebo ho zranit,“ doplnil soudce. Hodoušek podotkl, že vzhledem k tomu, že nebylo možné říct, jak se skutek doopravdy stal, musel soud vzít v potaz právní zásadu in dubio pro reo (v pochybnostech ve prospěch obviněného – pozn. red.).

Vrah nezletilé sestry napadl vychovatelku, odsedí si 17 let

Baďura se v úterý před soudem, stejně jako u hlavního líčení, ke škrcení poškozené přiznal, tvrdil ale, že si to prý nevybavuje.

„Měl jsem trochu vztek, že to trvá dlouho, potom že mi návštěva nepřijela, pak nevím, jak se to celé seběhlo,“ uvedl mladík u soudu. „Já vždycky takhle někdy vypínám, že mi nepřemýšlí hlava. Pamatuju si, že poškozená byla pode mnou, já ji pustil, zatřásl jsem s ní, ona otevřela oči,“ doplnil.

Mladík dále upřesnil, že si pamatuje, že se po ženě ohnal a srazil ji na zem. I to, že ji chytil pod krkem, „aby neřvala“. Pak si prý uvědomil, co dělá, a běžel to nahlásit dozorcům.