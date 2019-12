Vietnamec v supermarketu napadl bezdomovce a rozdupal mu hlavu, tvrdí obžaloba

Obviněný cizinec se zdržuje v České republice od roku 2007 a nikde nepracuje. V minulosti byl odsouzen za obchodování s drogami. K napadení muže v obchodním domě uvedl, že s ním měl konflikty už v minulosti. Ten den to vyvrcholilo tím, že si vzájemně nadávali a začali se prát. „Když jsme se strkali, tak zakopl o schod a upadl na zem. Není pravda, že jsem mu dupal na hlavu, pouze jsem do něj jednou nebo dvakrát zezadu kopnul,“ tvrdil Vietnamec po zahájení trestního stíhání.

Předseda senátu Jan Špeta obžalovaného upozornil, že jeho jednání může být posouzeno podle přísnější právní kvalifikace s ohledem na zvlášť surový způsob provedeného útoku. V tom případě by cizinec mohl dostat za vraždu i výjimečný trest.

Útoku přihlíželo několik svědků. „Nejprve do toho muže strkal, pak mu dal facku a srazil k zemi. Potom ho začal kopal do hlavy. Křičela jsem na něho, ať toho nechá. Vůbec na to nereagoval, naopak pravou nohou mu začal dupat na obličej. Ten napadený jen chrčel a tekla z něho krev,“ vypověděla žena, která v té uklízela veřejné toalety.