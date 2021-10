Vězeň vyhrožoval otrávením vody, chtěl 10 miliónů. Vymyslel si báchorku s islamisty

Výhrůžky v dopisech rozeslal Marek V. loni v srpnu, kdy byl ve výkonu trestu ve věznici na Borech. Ještě předtím napsal dopis sám sobě, aby vytvořil dojem, že si ho džihádisté zvolili jako prostředníka. „Vybrali jsme tě ve jménu Alláha jako vyvoleného na speciální úkol. Počkáš u kostela v centru Plzně, kde dostaneš od muže tašku a auto. Pojedeš přes několik měst a my tě budeme sledovat. Pak od nás dostaneš pokyny, kde zastavíš a dáš nám tu tašku. Uděláš, co chceme, jinak tvoje žena a děti zemřou,“ napsal muž za pomocí pravítka hůlkovým písmem a s pravopisnými chybami.

Druhý dopis, rovněž stejným stylem, pak adresoval na ministerstvo spravedlnosti. Snažil se, aby to vypadalo, že pisatelem jsou militantní islamisté. Požadoval 10 miliónů, které budou předány před kostelem v Plzni vězni, kterého vybrali jako svého mučedníka. „On bude jednat podle našich instrukcí. Pokud našemu požadavku nevyhovíte, zaplatí za to životem deset tisíc lidí. Vaše pitná voda v šesti městech bude otrávená. Kapsle se silným jedem odpálíme na dálku,“ stojí dále v dopise.

Z obžaloby rovněž vyplývá, že Marek V. napsal ještě další dopis, a to do regionální televize s tím, že je vydírán teroristy, kteří České republice hrozí útokem. Zmínil jejich požadavky a popsal svoji úlohu, kterou když odmítne, jeho rodina zemře. „Nemyslím si, že se jedná o nějaký žert nebo trik. Tady jde o zcela vážnou věc, kterou nelze přehlížet. Já to na lehkou váhu brát nemohu, jelikož jde o moji manželku a naše syny. Dále nehodlám mít na svědomí smrt tisíců dalších lidí. Vláda je může obětovat, ale já ne,“ uzavřel Marek V.