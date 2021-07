V opilosti a s majákem na autě zabil chodce, odseděl si 2,5 roku

Za okno BMW si dal modrý maják, do kastlíku nelegálně drženou pistoli a falešný policejní průkaz, a ačkoli měl v krvi přes promile alkoholu, vydal se na zběsilou jízdu ulicemi Brna. Ve Fryčajově ulici pak v téměř stokilometrové rychlosti srazil a zabil chodce. Muže nechal umírat a ujel, nabourané auto pak v lese za Brnem zapálil. Martin Bubla za to vše dostal pět let, po půlce trestu jej nyní soud podmíněně propustil.