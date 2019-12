V Liberci havarovalo až 15 aut, dopravu komplikují namrzlé silnice

Nehoda se stala v 05:20 za nájezdem ze silnice 14 od Jablonce na silnici 35 u liberecké Home Credit Areny, a to v obou směrech. Je tam podle odhadů deset až 15 aut, obešlo se to ale bez zranění. Policie je na místě, nehodu vyšetřuje a odklání dopravu na objízdné trasy, řekl krajský policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Nejde zdaleka o jedinou nehodu, která ráno v kraji komplikuje dopravu. Dvě auta havarovala na silnici 35 z Liberce na Turnov nedaleko Jeřmanic. K automobilu, který havaroval do stromu vyjížděli policisté do Kamenického Šenova.

Dvě auta havarovala také na silnici 14 před sjezdem do Zeleného Údolí. Nehody jsou zatím bez zraněných. "Řidiči by ale měli být opatrní, silnice jsou namrzlé," řekl Robovský.

Teploty v Libereckém kraji se pohybují od minus jednoho do minus šesti stupňů. Převládá jasno a bezvětří. Silnice jsou většinou holé a suché, místy může být mlhavo, a vlhkost na vozovkách namrzá. Pozor by si měli dát řidiči hlavně na mostech, kde se může tvořit náledí. Přes den by se podle meteorologů měla situace zlepšit, teploty mají vystoupat až ke čtyřem stupňům nad nulou.