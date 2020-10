V lázních málem zemřela na infarkt, o odškodné se neúspěšně soudí

Do lázní v Hodoníně odjela žena v polovině dubna 2016. Po dvou týdnech se ale její zdravotní stav začal zhoršovat. Už šest dní před tím, než skončila v nemocnici, si podle svých slov stěžovala na průjem a silnou bolest na hrudníku, která vystřelovala do zad. Lékařka jí prý řekla, aby si koupila živočišné uhlí. Přes víkend se její stav zhoršoval, v pondělí se proto prý vydala znovu za lékařkou, ale opět dostala radu, aby jedla uhlí.

O den později už bojovala o život. „Bolest na hrudi byla mnohem silnější, neměla jsem sílu dojít ani na toaletu, nemohla jsem mluvit a začala jsem mít třes. Moje spolubydlící šla za paní doktorkou, aby se mnou něco udělala, místo ní došla sestřička a píchla mi nějakou injekci. Mezitím volal můj syn, ani jsem ho v telefonu nevnímala. Po poledni konečně došla paní doktorka a následně dojela sanitka, která mě odvezla do nemocnice. Tam mi udělali EKG a za nějakou chvíli mě odváželi vrtulníkem do Brna,“ popsala žena.

Soudkyně Okresního soudu v Hodoníně se rozhodla zadat další znalecký posudek. Znalkyně pak uvedla, že postup lékařky byl nesprávný, pokud by žena s infarktem mluvila pravdu, a naopak pokud by byla pravda na straně lékařky, postupovala by v tom případě správně. Podle křivky EKG nakonec znalkyně došla k závěru, že infarkt se u ženy projevil až osudný den.

O frustraci a nespravedlnosti mluvil i ženin syn. „Kdybych se ten den lékařce nedovolal, maminka by umřela, vždyť za ní předtím poslali jen sestru s nějakou injekcí. Nechtěl jsem to tak nechat, i lékaři řekli, že to byl zázrak, že to máti přežila. Po zákroku už nemá tu sílu, nejezdí už na kole, neběžkuje, těžko vyjde do kopce, vnoučata nemůže pohlídat. Po operaci měla jet zase do lázní, byla z toho nešťastná, měla strach, že tam umře,“ řekl Právu syn.