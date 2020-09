Už dříve trestaný muž zaútočil sekerkou, napadený skončil v nemocnici

Ta ukázala téměř 1 promile alkoholu. Muž putoval do policejní cely a odtud do vazební věznice. „Následně vyšetřovatelé zjistili, že se zadržený již v polovině srpna v brzkých ranních hodinách vloupal po rozbití výlohy do jedné prodejny potravin na Smiřicku, odkud odcizil cigarety a láhve s alkoholem, čímž způsobil škodu za více než 13 tisíc korun,“ pokračovala Kormošová.