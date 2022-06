Únik neznámé látky v Jablonci nad Nisou vyšetřuje policie jako obecné ohrožení

Po úniku zatím neznámé látky ošetřili v úterý večer záchranáři 37 lidí, které rozvezli do nemocnic.

Únik neznámé dráždivé látky ve Skelné ulici oznámil na operační středisko hasičů jeden z obyvatel domu v úterý před 18:00. Do nemocnic v Liberci, Jablonci nad Nisou, Mladé Boleslavi a Jičíně záchranáři potom rozvezli 37 lidí. „Bylo to hlavně z preventivních důvodů k dalšímu dovyšetření. Byl mezi nimi i jeden náš záchranář," uvedl mluvčí krajské záchranné služby Michael Georgiev. Do nemocnic záchranáři převezli i dva policisty a devět hasičů.