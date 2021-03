Tušil, že syna zavraždili. Potvrdilo se to po 14 letech

Sedmadvacetiletý Luboš odešel z domova 19. října 2006. Nasedl tehdy do auta a jel na autobusové nádraží v Čadci vyzvednout muže, se kterým se seznámil při koupi počítače a který ho požádal o odvoz do Německa. Domů se měl Ľuboš vrátit následující den. To se nestalo a od té doby se po něm slehla zem.