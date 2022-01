Třípatrovým domem v Liberci otřásl výbuch, pak začal hořet. Několik zraněných

Jeden muž byl zraněn vážně a vrtulník ho s popáleninami přepravil do nemocnice v Praze. „Další pacient se nadýchal a má středně těžký úraz, ten je transportován do liberecké nemocnice. Dále tady máme několik nadýchaných osob, které jsou také převáženy k dalšímu vyšetření do liberecké nemocnice," uvedl mluvčí záchranné služby Michael Georgiev.