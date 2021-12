Tresty za pěstování konopí? Často zastaralá metodika i dryáčnické tresty

Osmatřicetiletá žena z Přerovska si na zahradě u domu pěstovala konopí. Část sušené rostliny spotřebovala, z části vyrobila mast. Nyní je podezřelá z nedovolené výroby omamných a psychotropních látek, za což hrozí jeden rok až pět let vězení.

Právem oslovení odborníci upozornili na přísnost části české justice vůči konopí, která se liší v závislosti na konkrétním regionu, kde je případ posuzován. To připouští i advokát Poláček, doplnil však, že chybějí statistiky, které by to jednoznačně dokazovaly.