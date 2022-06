Trest 4,5 roku vězení za škrcení muže na záchytce platí, potvrdil soud v Olomouci

K incidentu došlo loni 16. dubna. Muž o den dříve užil podle rozsudku pervitin a marihuanu a uvedl se tím do stavu nepříčetnosti. To byl i důvod, proč nebyl stíhán za pokus o vraždu, ale za zvlášť závažný trestný čin opilství, za což mu hrozilo až deset let vězení.