Soudy řeší, jestli řidič střílel ze msty, nebo se bránil

Plzeňský okresní soud loni v červnu rozhodl, že 64letý Oldřich S. střílel na Václava P. v sebeobraně a zprostil ho obžaloby z výtržnictví. To už ale neplatí. Odvolací soud totiž rozsudek zrušil, mimo jiné i proto, že ze strany obviněného by se mohlo jednat o akt odplaty za předchozí chování Václava P. (31), který mu ve vzteku kopl do auta.

Na druhou stranu ale podle Žáka použil zbraň až poté, co se poškozený za ním začal dobývat do vozidla a pak opakovaně kopl do dveří. „Výstřel byl reakcí na to, že poškozený začal k obžalovanému přistupovat a vztahovat na něj ruce. Tuto situaci mohl obžalovaný subjektivně vnímat jako hrozbu opětovného fyzického napadení,“ vysvětlil Žák s tím, že užití plynové pistole nelze považovat ani za akt hrubé neslušnosti.