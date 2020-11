Soudci tramvajačku léta zbytečně kriminalizovali, čeká je kárné řízení

Podle NS je tramvaj ze své podstaty do určité míry nebezpečným dopravním prostředkem. „Od řidiče se očekává, že bude v maximální možné míře dbát na eliminování rizik. Musí dávat pozor na různé věci – dobíhání cestujících, riziko zachycení člověka dveřmi nebo pád na koleje. Nemůže se proto absolutně koncentrovat jen na jednu potenciálně nebezpečnou situaci,“ míní NS.

Podle NS je řidič tramvaje sice povinen se před rozjezdem přesvědčit o volnosti tratě, ovšem pouze v rámci reálných možností. „Vstávat nebo se naklánět ale rozhodně mezi takové povinnosti při standardním rozjezdu tramvaje v městském provozu nepatří. Žádný předpis ani pokyn mu to neukládá. Bylo by to i namáhavé,“ zhodnotil NS.