Soudce Sotolář manipuloval s protokoly, soudit ale může dál

Ministryně Benešová už dříve soudce dočasně zbavila funkce a před kárným senátem horovala za jeho úplné odvolání. „Není to jenom ostuda, je to něco nemyslitelného, co by se vůbec nemělo v justici dít, totálně to znevěrohodňuje justici,“ řekla Benešová.