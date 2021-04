Soud Zemanovi: Odškodné by bez „svině“ bylo vyšší

Městský soud v Brně Zemanovi přiznal omluvu a 250 tisíc korun. To potvrdil i odvolací senát v čele s Michalem Ryškou, který neměl pochyby o Bartíkově vědomé lži týkají­-cí se prezidentova zdravotního stavu.

„Vytvářel chiméru brzké smrti žalobce na zhoubnou chorobu, čímž neoprávněně zasáhl nejen do soukromí žalobce, nýbrž i do jeho elementární lidské důstojnosti. Neoprávněně vystavil žalobci, o jehož zdraví panovaly silné veřejné pochybnosti, v podstatě jakési nepodložené lživé parte v předstihu,“ napsal soud do rozsudku, který zazněl na začátku dubna a jehož třicetistránkovou písemnou verzi má nyní Právo k dispozici.