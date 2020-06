Soud osvobodil muže z vraždy 12 let nezvěstného

Kocha podle obžaloby s dalším komplicem připoutali pouty k topení, drželi ho tam dva dny a poté, co měl slíbit přítelkyni, že ji už nechá na pokoji, jej měl Novák odvézt do Ostravy. Od té doby ho již nikdo neviděl. Družka obžalovaného to oznámila policii až v roce 2009. Oba muži byli za omezování osobní svobody již před lety odsouzeni na osm měsíců do vězení s podmíněným odkladem na dva roky.