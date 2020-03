Soka v lásce přepadl, když se bránil, ukousl mu ret

Podle obžaloby jej chtěl odvézt do garáže a tam jej věznit. Jenže napadený se nečekaně aktivně bránil, tak mu Otáhal ukousl spodní ret. Soud jej za to potrestal 7,5 roku vězení.

„Je potřeba zajímat se o to, co by se s poškozeným dělo dál, kdyby se ho panu obžalovanému podařilo zajmout. Tato otázka nebyla dostatečně prozkoumána,“ tvrdil zmocněnec napadeného. „Měl v té garáži mučicí nástroje, sedadlo, pouta, injekční stříkačku,“ upozorňoval sám napadený.

„Poškozeného chtěl paralyzovat, spoutat, odvézt do garáže a tam ho držet, aby se nemohl stýkat s milenkou. Nevíme, jestli ho tam chtěl držet do doby, než by mu slíbil, že už se s ní nesetká. Jestli ho tam chtěl trýznit, nebo ho dokonce usmrtit. O tom můžeme spekulovat, ale nemáme pro to žádné důkazy,“ řekl Vrtěl.