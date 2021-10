ON-LINE: Silný vítr udeřil na Česko

Vítr působí problémy i na železnici. Po na několika místech dnes vlaky najely do stromů spadlých do kolejí nebo zastavily před nimi. Překážky se průběžně odstraňují. Například dopoledne najel do stromu Západní expres z Prahy do Mnichova u České Kubice na Domažlicku, osobní vlak najel na strom na trati mezi Běšinami a Nemilkovem na Klatovsku a také mezi Kasejovicemi a Nepomukem, řekla mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová. Události se obešly bez zranění. Před stromy spadlými do kolejiště zastavily také například vlaky u Bezdružic, dále na trati mezi Poběžovicemi a Bělá nad Radbuzou nebo na trati mezi Tachovem a Planou. Podle webu, kde krajští hasiči zveřejňují své ukončené zásahy, vyjeli dnes do 12:30 v kraji k technické pomoci, nejčastěji k odstranění stromů nebo jiných nebezpečných stavů, ve 117 případech.