Senior útočil nožem v pečovatelském domě kvůli nemístné poznámce

Právu to potvrdila krajská policejní mluvčí Ivana Jelínková s tím, že podezřelému muži hrozí až dvacet let za mřížemi. Státní zástupkyně pro obviněného navrhla vazbu z obavy, že by na svobodě mohl mařit vyšetřování nebo pokračovat v trestné činnosti. Soudce o ní bude rozhodovat v úterý pozdě odpoledne.